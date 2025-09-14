Gurme Run Gaziantep\'te Koşuldu

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), gastronomi temalı yarı maraton olan 'Gurme Run' ile Gaziantep'in uluslararası tanıtımına önemli bir katkı sunduğunu duyurdu. HKÜ'nün paydaşlığında ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da sporcuları koşu turizmi kapsamında Gaziantep'te buluşturdu.

Her yaştan sporseveri bir araya getiren Gurme Run, farklı koşu kategorileriyle büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında 13 Eylül'de çocuklara yönelik ücretsiz Kids Run, 14 Eylül'de ise 5K, 10K, 21K (yarı maraton) ve 21K Relay (üçlü takım koşusu) kategorileri düzenlendi. Katılımcılar, yarış rotası boyunca yerel lezzet durakları, kültürel miras noktaları ve müzikli eğlence alanlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşadı. Koşu kit'lerinde sunulan yöresel ürünler ve gastronomi rehberi sayesinde Gaziantep mutfağının eşsiz tatları hem keşfedildi hem de uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Uluslararası Gurme Run Gaziantep Yarı Maratonu'nda tüm yarışmacılara katılım madalyası verildi. Dereceye giren sporcular ise ödüllendirildi. Törende, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek spor ve gastronomiyi buluşturan bu özel etkinliğin Gaziantep'in uluslararası marka değerine yaptığı katkıyı vurguladı.

Gurme Run Yarı Maratonu'na ilişkin değerlendirmede bulunan HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin yalnızca akademik gelişimlerini değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişimlerini de aynı derecede önemsiyoruz. Paydaşı olduğumuz Gurme Run Yarı Maratonu, bu yaklaşımımızın en somut örneklerinden biridir. Sporun birleştirici ruhunu, Gaziantep'in UNESCO tescilli mutfağıyla harmanlayan bu özel organizasyon; şehrimizin kültürel değerlerini dünyaya tanıtma açısından da büyük önem taşımaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyelerimizin desteğiyle öğrencilerimizin gönüllü katkılarıyla güçlenen bu etkinlik, üniversitemizin gençlerine toplumsal sorumluluk bilinci kazandırma vizyonunu da yansıtmaktadır. HKÜ olarak bundan sonra da bilimin, sanatın, sporun ve kültürün iç içe geçtiği projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Gurme Run Yarı Maratonu'nda HKÜ'den 50 gönüllü öğrenci, yarışın farklı noktalarında görev alarak organizasyona aktif katkı sunarken; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, koşuyu tamamlayan sporculara finish alanında masaj ve recovery (yenilenme) desteği verdi. Binlerce yerli ve yabancı sporcunun katıldığı etkinlikte, Gaziantep'in UNESCO tescilli mutfağı sporun dinamizmiyle birleşerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Koşu boyunca yerleştirilen yerel tat durakları, müzikli eğlence alanları ve kültürel güzergahlar sayesinde katılımcılar sadece bir yarış değil, aynı zamanda unutulmaz bir kültür ve lezzet festivali yaşadı. Gurme Run, katılımcılarına koşu kitlerinde yer alan yöresel ürünler ve "lezzet rehberi" ile benzersiz bir deneyim sundu. Şehir dışından ve yurt dışından gelen koşucular Gaziantep'in tarihi sokaklarını adımlarken, aynı zamanda Gaziantep mutfağının zenginliğini keşfetti" denildi.