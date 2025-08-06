İnkumu\'nda Yaban Domuzları Sahile İndi

BARTIN'ın mavi bayraklı İnkumu tatil beldesinde yaban domuzları yiyecek aramak için sahile indi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Doğal ortamlarında yiyecek bulamadıkları tahmin edilen yaban domuzları, İnkumu tatil beldesinde görüldü. Aralarında yavru domuzların da bulunduğu sürü piknik ve mesire alanı çevresinde çöpten yiyecek aradı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen domuzlar bir süre sonra ormana giderek gözden kayboldu.