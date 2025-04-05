İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul\'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

05.04.2025 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki trafiği askıya alındığını duyurdu.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

22:10 Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı
21:58 İBB’ye yönelik soruşturmada Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm İBB'ye yönelik soruşturmada Taşkın'ın eski şoförü itirafçı oldu: Para çantalarını arabada gördüm
21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirmiş
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:34 Araç sahiplerine çifte müjde Araç sahiplerine çifte müjde
09:22 Canlı yayında skandal VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı Canlı yayında skandal! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı
09:18 Survivor Hilmi Cem İntepe’nin mutlu günü Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı Survivor Hilmi Cem İntepe'nin mutlu günü! Yakın arkadaşları yalnız bırakmadı
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 01:00:42. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement