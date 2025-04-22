Kadıralak Yaylası'nda Mavi Yıldız Çiçekleri Açtı - Son Dakika
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Yaşam

Kadıralak Yaylası'nda Mavi Yıldız Çiçekleri Açtı

Kadıralak Yaylası\'nda Mavi Yıldız Çiçekleri Açtı

Tonya'daki Kadıralak Yaylası, doğaseverlerin katıldığı yürüyüşle mavi yıldız çiçekleriyle doldu.

22.04.2025 12:30
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TRABZON'un Tonya ilçesinde her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan; ince, uzun yapraklı mavi yıldız çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü. 35 doğasever, yaylaya ulaşmak için patika yolları kullanarak 15 kilometre yürüdü.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yayla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar, gezinti yapıp, doğa ile baş başa kalıyor. Bu yıl da mora bürünen Kadıralak Yaylası'nda 35 doğasever 6 saat boyunca 15 kilometre yürüyerek oksijen depoladı.

'YILDIZ ÇİÇEKLERİ SAHASINA ARAÇ ÇEKİLMEMELİ'

Doğa Tarih Derneği İkinci Başkanı Emekli Tarım İl Müdürü Ali Çankaya, yaylada düzenlenen etkinlikler için ayrı bir sahanın oluşturulması gerekildiğini vurgulayarak, "Doğa Tarih Derneği olarak bugün 35 doğasever arkadaşımızla birlikte mavi yıldızlar diyarı yeryüzü cenneti Kadıralak Yaylası'na geldik. Güneşli açık çok güzel bir havada doğa yürüyüşü yaptık. Mavi yıldız çiçekleri, kardelenler ve çuha çiçekleri ile birlikte olmak bir ayrıcalıktı bugün doğa yürüyüşü sonunda doğaseverlerimiz ciğerlerine oksijen depoladı. Diğer taraftan Kadıralak Yaylası 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' kapsamında korunan bir yayladır. Burada yıldız çiçekleri sahasına kesinlikle araç çekilmemesi, esnaflarımızın satış yapmaması, horon oynayan arkadaşlarımızın horoncularımızın çiçeklerimizin üstünde horon tepmemesi gerekmektedir. Bu etkinlikler için ayrı bir saha ayrılmalıdır" dedi.

'15 KİLOMETRE YÜRÜDÜK'

Doğa-Tarih Derneği Spor Sorumlusu Ahmet Aslan, patika yolları kullanarak 15 kilometre yürüdüklerini ifade ederek, "Tonya'da bulunan Barak Gölü'nde kahvaltımızı yaptık. Ardından Kadıralak Yaylası'nın eski patika yolunu dolanarak, orman içi kestirme yolla tekrar Kadıralak Yaylası'na dönüş yaptık. 6 saat boyunca toplam 15 kilometre yürüdük. Hava çok güzeldi, güzel bir faaliyet oldu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kadıralak Yaylası'nda Mavi Yıldız Çiçekleri Açtı - Son Dakika

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