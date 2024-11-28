Kangal Köpeğiyle Kayak Keyfi - Son Dakika
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Yaşam

Kangal Köpeğiyle Kayak Keyfi

Kangal Köpeğiyle Kayak Keyfi

Sivas'ın Durdulu köyünde Burak Durak, 'Memati' adını verdiği Kangal köpeğiyle kayak yaparak kış eğlencesi oluşturdu. Kayak anları cep telefonuyla kaydedildi.

28.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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SİVAS'ta yaşayan Burak Durak'ın, Kangal köpeğiyle yaptığı kayak, renkli görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Durdulu köyünde yaşayan Burak Durak, küçük yaşlardan itibaren beslediği ve 'Memati' adını verdiği Kangal köpeğiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kış şartlarına dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeğine bağladığı ipi, yarısını kestiği plastik mazot bidonuna bağlayan Durak, köy içerisinde kayak yaptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kangal Köpeğiyle Kayak Keyfi - Son Dakika

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