Başkentte yaşanan bu sıra dışı alışverişte BMW marka araç sahibi, aracını maddi değeri oldukça yüksek olduğu bilinen özel türde 4 kuş karşılığında verdi.
Görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı takas, bazı kullanıcılar tarafından yatırım amaçlı olarak değerlendirilse de çoğunluk bu değişimi esprili bir dille yorumladı. Özellikle "Kuşlar altın yumurtlamıyorsa sıkıntı büyük" yorumu, olayın en çok paylaşılan cümlesi oldu.
Takas edilen kuşların türü ve piyasa değeri hakkında bir açıklama yapılmazken, olaya tanık olan bazı kişiler kuşların nadir bulunan ve yarışmalarda ödül kazanan cinsler olabileceğini öne sürdü.
Son Dakika › Yaşam › Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip... - Son Dakika
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