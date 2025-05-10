Kızıltepe'de Anneler Günü'nde Okuma Yarışması

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Anneler Günü nedeniyle kitap okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla sınav düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma kapsamında anneler, okuduğu kitapla ilgili soruların sorulduğu sınavlara katıldı. Sınav, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mehmet Ali Demir, okullarda öğrencileri yönelik sık sık kitap okuma yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Anneler arası 'Haydi Anne Sen de Oku' sloganıyla anneler arası kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokul, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini işin içine kattık. Şu an Kızıltepe de 12 merkez okulda bu sınav yapılıyor. Sınava 1000'in üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüllerde koyduk. Altın koyduk. İkinciye 4 parça yemek takımı, üçüncüye kahve makinesi gibi güzel hediyeler vermeyi de düşünüyoruz. Tüm annelerimize teşekkür ederiz. Katılım çok iyi. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Katılan tüm annelere teşekkür ediyoruz" dedi.

'BU YARIŞMADA KAZANAN VEYA KAYBEDEN OLMAYACAK'

Yarışmaya katılan annelerden Tuğba Ertekin, çocuğuna okumada örnek olabilmek için sınava katıldığını belirterek, sınavın kaybedeninin olmadığını söyledi. Çocuğunun oturduğu sıraya bugün kendisinin oturduğunu belirten Nevroz Ok ise "Bu yarışmada kazanan veya kaybeden olmayacak. Önemli olan katılmaktır. Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,