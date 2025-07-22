Kızına mezuniyet hediyesi verdi, çevredekiler olayı çok başka anladı

Mezun olan kızına hediye vermek isteyen genç baba, çevredekiler tarafından yanlış anlaşıldı. Hediye anı, babanın yaşı genç göründüğü için "evlilik teklifi" sanılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tören sırasında yaşanan bu sevimli karışıklık, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Binlerce kişi videoyu paylaşarak hem güldü hem de baba-kız arasındaki o özel ana yorum yaptı. O anlar, hem genç bir babanın kızına duyduğu gururu hem de bir mezuniyetin sevincini yansıttı.