Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Yusuf Duman:

Her şeyi kendin alacaksın kendin yapacaksın adamlar restaurant lokanta dışı 10 numara yapıyor 2 on numara yapıyor garsonlar üstü tertemiz çok güzel yazıyorsun bir mutfağa inin bakalım göreyim rezalet adamın tuvalete gidiyor yıkamadan sürüyor neler var neler