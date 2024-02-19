Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Yaşam

Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu

Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu

Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu Kral Şakir: Devler Uyandı filmi, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Film, yapay zeka devrimini konu alarak teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor. 16 Şubat'ta sinemalarda gösterime giren film, yediden yetmişe herkesin büyük beğenisini kazanıyor.

19.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:10
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Anne babaların merakla beklediği Kral Şakir: Devler Uyandı filmi16 Şubat'ta sinemalarda izleyici ile buluştu. Yediden yetmişe herkesin büyük bir beğeniyle izlediği "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi ile harika bir sinema keyfi başladı.

Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu "Kral Şakir: Devler Uyandı" filmi çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Filmin galası ise geçen hafta sonu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kral Şakir'in altıncı filmi olan Kral Şakir: "Devler Uyandı", günümüzde en çok tartışılan konu yapay zeka devrimini konu alıyor ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmanın önemine değiniyor.

Kral Şakir: Devler Uyandı, sinemalarda izleyiciyle buluştu

Varol Yaşaroğlu, Çocuk, Sinema, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

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