Leylek Yuvasi Yenilendi
14.03.2026 11:30
Şarkışla'da leyleklerin yuvasi yıkıldı, Mustafa Gültekin yeni yuva yaparak onları karşıladı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde leyleklerin 40 yıldır düzenli olarak ziyaret ettikleri aydınlatma direği üzerindeki yuva, kışın kuvvetli rüzgarda yıkıldı. İlçede yaşayan Mustafa Gültekin (72), arkadaşlarının yardımı ile yuvayı yeniden yaparak, yerine koydu. Kısa süre sonra ilçeye gelen leylekler, yenilenmiş yuvalarına yerleşti.

İlçe merkezindeki Gültekin Mahallesi Mustafa Ala Sokak'ta leyleklerin yaklaşık 40 yıldır ziyaret ettiği yuva, kışın kuvvetli rüzgar nedeni ile yıkıldı. Durumu fark eden ilçede yaşayan, mahallenin eski muhtarı Mustafa Gültekin, leyleklerin geldiklerinde sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarının yardımıyla yuvayı yeniden yaptı. Leylekler gelmeden çalışmayı tamamlayan Gültekin, aydınlatma direğinin üzerine yeni yuvayı koydu. Baharla birlikte ilçeye dönüş yapan leylekler, yenilenmiş yuvalarına yerleşti.

'MÜTHİŞ BİR YUVA YAPIŞLARI VAR'

1989 ile 2014 yılları arasında mahalle muhtarlığı yaptığını söyleyen Mustafa Gültekin, leyleklerin yuvalarının onlarca yıldır aynı noktada bulunduğunu belirterek, zaman içinde sayılarının arttığını söyledi. Leyleklerin 40 yıldır mahallelerinde olduğunu belirten Gültekin, "40 seneden fazla leyleklerin yuvası burada duruyor. Mahallede farklı noktalarda toplam 6 tane yuvaları mevcut. Her sene düzenli geliyorlar. Müthiş bir yuva yapışları var, görmek lazım. Mevcut olan yuvalarından biri çok büyüktü. Kışın şiddetli rüzgarda uçtu. Şu anda onlara yeni yuvalarını yaptırdık. Onlarınki kadar iyi olmadı ama biraz kendilerine zahmet olacak, yeni yuvayı işleyecekler. Onlara bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Advertisement
