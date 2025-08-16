Mardin'de Taziye Yemeği Geleneği Kaldırıldı

MARDİN'de taziye yemeği geleneğinin kaldırılması için Valilik öncülüğünde İl Müftülüğünce başlatılan çalışmalar sonuç verdi. İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, kent genelinde halkın çoğunluğunun taziye uygulama esaslarına uyarak, taziyelerinde yemek vermediğini açıkladı.

Mardin'de yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakan taziye yemeği geleneğinin kaldırılması için Valilik öncülüğünde İl Müftülüğü tarafından 3 ay önce çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmalar sonuç verdi. İl genelinde yapılan taziyelerde artık yemek ikramı yapılmıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İl Müftüsü Enver Türkmen, ölenin acısını paylaşarak taziyede bulunmanın hem insani hem de İslami vazife olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Doğu ve Güneydoğu'da ölen kişinin yakınlarına taziyede bulunmak çok önemli görülmektedir, bu da güzel bir davranıştır. Bundan 15 yıl öncesinde taziye bulunmak bazı yerlerde 5 gün, bazı yerlerde 10 gün ve hatta bazı yerde 15-20 günü bile bulabiliyordu. Son 15 yılda taziyeler 3 gün ile sınırlanmıştı ama aynı zamanda taziyeye gelenlere 1'inci, 2'inci gün öğle ile akşam, 3'üncü günde mevlit ile beraber olmak üzere taziye yemekleri veriliyordu. Bu zenginler için pek fazla bir şey anlam ifade etmese de fakir ve durumu müsait olmayan aileler için çok büyük bir külfet oluşturuyordu. Gerek valiliğimize gerek müftülüklerimize ve gerekse de imamlarımıza taziye yemeklerine bir düzenleme yapılması noktasında halkımızdan büyük bir talep geldi. Bunun neticesinde Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'un himayesi ve destekleriyle bir çalışma başlattık. Emekli müftümüz Masum Taşçı ve emekli imam Hasan Yenigün ile beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde taziye yemekleri konusuna son halini verdik. Taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda güzel bir çalışma yaptık. 3 ay önce bunu tüm taziye evlerine ilan ettik ve 'taziyelerde yemek kaldırılmıştır' şeklinde tabela da astık. Ayrıca Cuma hutbelerinde 'taziye uygulama esasları' hakkında bilgiler verdik. 3 ay önce başlattığımız bu çalışmamıza halkımızın çoğunluğu buna uymaktadır. Bu da bizleri sevindirmektedir. Mardin genelinde yüzde 90 oranında da uygulanıyor. İnşallah Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki diğer illerimize de örnek olur diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

'GEÇMİŞTE BABAM VE ANNEMİN TAZİYESİNDE YEMEK KONUSU BİZİ BAYAĞI YIPRATMIŞTI'

Artuklu Şakir Nuhoğlu Taziye Evi'nde vefat eden ağabeyinin taziyesini kabul eden İbrahim Sezer, taziye yemeğinin kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu ve destek verdiklerini söyledi. Sezer, "Geçmişte baban ve annemin taziyesinde özellikle yemek konusu bizi bayağı yıpratmıştı ve yormuştu. İyi ki; böyle bir karar alındı. Çünkü şu an yemek ile uğraşmıyoruz ve gönül rahatlığıyla yasımızı tutabiliyoruz. Çok yerinde bir karar oldu ve bizleri de mutlu etti." dedi. İl Müftüsü Türkmen, daha sonra Sezer ailesinin taziyesinde Kuran'ı Kerim okudu. Başsağlığı dileklerinde bulundu.