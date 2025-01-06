Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor

Geniş Video İzle

Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunus, yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bilim insanları 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını söyledi.

06.01.2025 14:48  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini söyledi. Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi'nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, 'Afalina', 'Tırtak' ve 'Mutur' türlerinin Marmara'da yaşadığını kaydetti.

"NADİREN GÖRÜLÜYOR"

Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Video kaydından Afalina türü bir yunusun kendi türünden yavru bir yunusu öldürme davranışını bu kayıtta görüyoruz. 53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. 'Infanticide' (yavru öldürme) hayvanlarda gözlenen bir davranış. Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az. " dedi.

Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor

"ÜREME BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Doç.Dr. Tonay, "'Neden yapıyorlar?', 'Niye bir yavruyu öldürüyor?' denilebilir. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KAYIT"

Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz'a ulaştıklarını belirterek, "Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi. Çünkü hayvanların hem biyolojileri, hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık herşeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor. Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel bir şey. Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları" diye konuştu.

Tonay, gözlemin Marmara Denizi'nde yapılmasına da değinerek, "Marmara Denizi, önemli bir deniz memelisi alanlarından biri. Türk Boğazlar Sistemi'nin parçası. Önceki aylarda hatırlarsınız belki 'Epimeletik' (canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması) yas benzeri davranış da bu bölgede kaydedilmişti. Hakkında az şey bildiğimiz bu davranışları burada görmemiz bizim için büyük bir şans tabii ki" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi\'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Cep Telefonu, Marmara, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    ekonomiye bir faydası varmı bunun kardeşim yoksa boş iş peşinde koşmayın 3 17 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Hayvanlarıda delirttik sonunda!! 16 0 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    Türkiye’de çocuk büyütülmez diye bunalıma girmiş olabilir. 10 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Ülkedeki ekonomik sıkıntı yunusları da etkiledi bu çok açık ! 5 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    asgari ücreti duyunca yapacak birşey yok 3 0 Yanıtla
  • My Way:
    Niye gülüyorsun Peki? 2 0 Yanıtla
  • Diyojen Öz:
    BURASI ( 2 0 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    İfadesi alınıp serbest kalır birşey olmaz:) 2 0 Yanıtla
  • habib muslu:
    şiddete hayır 1 0 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Denizde balık terörü..! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde ender rastlanan olay! Bilim insanları inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.