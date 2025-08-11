Marmaris'te Sıcak Havada Plajlar Dolu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneş altında hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı, plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

Marmaris ilçe merkezinde sıcak hava nemle birleşince iyice bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece ve nemin yüzde 51 olarak ölçüldüğü Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı, 8 kilometrelik plajlar ise yerli-yabancı turistlerle doldu taştı. Sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Yaren ÖZDEMİR/ MUĞLA,