Mersin'de İnek Kurtarma Operasyonu

MERSİN'de sulama kanalına düşen inek, sahibinin çabaları yetersiz kalınca, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle çıkarıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırdan kaçan inek, sulama kanalına düştü. Sahibi Ercan Uz'un tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan inek, kanalda sıkışıp kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kepçe ve kurtarma kemeri kullanıp ortak çalışma yürüttü. Hareket edemediği için kemeri güçlükle takılan inek kurtarıldı. Kepçeyle kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Çiftçi Ercan Uz, ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: MERSİN,