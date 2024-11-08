Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu\'da kar yağışı görülebilecek

Yaşam

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Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kötü haberi verdi.

MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.