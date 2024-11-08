Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek - Son Dakika
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Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek

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Yurt genelinde kış mevsimi ve soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ederken meteoroloji uzmanları merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. Cumartesi öğlenden sonra Marmara'da başlayacak yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirten uzmanlar "Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek" yorumunda bulundu.

08.11.2024 08:47
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Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kötü haberi verdi.

MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu\'da kar yağışı görülebilecek

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek - Son Dakika

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