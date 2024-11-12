Odun Kesimi Sırasında Kaza: Sol El Parçalandı

Yaşam

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Seyit S'nin (40) odun keserken motorlu testereye kaptırdığı sol eli, parçalandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hamamlı Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi. Seyit S., kendisine ait bahçede motorlu testere ile odun keserken sol elini motorlu testereye kaptırdı. Eli parçalanan Seyit S., yakınları tarafından özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa'da özel hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.