Öğrenciler Doğa İçin Çöp Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Öğrenciler Doğa İçin Çöp Topladı

24.05.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'daki anaokulu öğrencileri, çevre bilinci için ağaçlık alanda çöp topladı.

ERZURUM'da anaokul öğrencileri, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki ağaçlık alanda çöp toplayıp, çevre temizliği yaptı. Naylon, sigara paketi, içecek kutusu gibi atıklardan oluşan çöpleri poşetlere dolduran öğrencilerden Ömer Asaf Ay, "Doğayı tedavi etmek için buradayız. 2 poşet çöp topladım. Sigara paketleri, içecek kutuları vardı" dedi.

Hilalkent 125'inci Yıl Anaokulu yönetimi tarafından öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amacıyla temizlik kampanyası düzenlendi. Anaokulundan minibüslerle Atatürk Üniversitesi'ndeki ağaçlık alana getirilen öğrenciler, öğretmenlerin yardımıyla eldivenlerini taktıktan sonra çöp toplamaya başladı. Çevre gönüllüsü Kerim Erzenoğlu'nun da destek verdiği etkinlikte; öğrenciler, naylon, sigara paketi, içecek kutusu gibi atıklardan oluşan çöpleri poşetlere doldurdu. Temizlik çalışması sonrası ormanlık alanda piknik yapan öğrencilere, teşekkür belgesi verildi.

'SAKIN ÇEVREYİ KİRLETMEYİN'

Çöp dolu poşetleri gösteren Hafsa Tuana Şahin, "Büyüklerimiz sakın çevreyi kirletmeyin, küçükler olarak temizliyoruz" derken; 2 poşet çöp topladığını belirten Ömer Asaf Ay, "Doğayı tedavi etmek için buradayız. 2 poşet çöp topladım. Sigara paketleri, içecek kutuları vardı" diye konuştu. Hilalkent 125'inci Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuba Nur Kaya, "Sıfır Atık projesi kapsamında çocuklarımıza temiz çevre bilincini kazandırmak istedik. Okul öğrencilerimize küçük yaştan bu bilinci vermeyi istiyoruz" dedi.

'MUTLU VE HUZURLU OLUYORUZ'

Çöp toplamaya katılan öğrencilere teşekkür belgesi veren Kerim Erzenoğlu da "8 yıldır çeşitli bölgelerde gönüllü olarak doğa temizliği gerçekleştiriyoruz. Şimdi de minik öğrencilerimizle geldik, doğa temizliğine katıldık. Büyüklerden rica ediyorum; lütfen miniklerin çevre dokunuşlarından örnek alalım. Çöplerimizi doğaya değil, çöp kutusuna atalım. Her yıl çeşitli bölgelerde doğa temizliği yapıyor, mutlu ve huzurlu oluyoruz. Doğanın da huzurlu olduğunu hissediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Erzurum, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öğrenciler Doğa İçin Çöp Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:41:55. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler Doğa İçin Çöp Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.