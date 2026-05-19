Ormanya\'da Yeni Semender Türleri Keşfedildi

19.05.2026 17:01
Kocaeli Ormanya'da üç endemik semender türü tespit edildi, ekosistem dengesi için önemli veriler sunuyor.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya'da yeni canlı türlerinin keşfedildiği bildirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında üç farklı semender grubuna ait endemik bireyler tespit edildiği kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Ormanya'da yapılan saha gözlemleri sırasında Lissotriton kosswigi, Ommatotriton nesterovi ve Triturus anatolicus türlerine ait bulgular elde edildi. Tür teşhislerinin ayrıntılı morfolojik ve gerektiğinde genetik incelemelerle desteklenmesine yönelik bilimsel sürecin devam ettiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre yalnızca sınırlı habitatlarda yaşayan bu semender türlerinin, ekosistemin hassas dengesi hakkında önemli ipuçları sunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen incelemeler, biyologlar eşliğinde titizlikle sürdürülüyor. Ön bulgulara göre tespit edilen üç semender taksonu da Türkiye herpetofaunası açısından yüksek bilimsel değere sahip olduğu belirtildi. Lissotriton kosswigi dar yayılışlı, Türkiye'ye endemik bir semender olarak, Ommatotriton nesterovi ise Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerine özgü bir tür olarak literatürde öne çıkıyor. Elde edilecek verilerin ulusal bilimsel literatüre katkı sağlaması beklenirken, Ormanya'daki gözlemler yalnızca yerel fauna açısından değil, Marmara Bölgesi'nin amfibi çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması bakımından da önem taşıyor.

Çalışmalarda gözlenen bireylerin habitat tercihleri, üreme alanları, mikroiklim koşulları ve olası tehdit unsurları inceleniyor. Elde edilecek verilerin bilimsel yayınlara dönüşmesi halinde, Ormanya'nın yalnızca bir rekreasyon ve doğa turizmi alanı değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte önemli bir araştırma sahası olduğu daha güçlü biçimde ortaya konmuş olacak. Özellikle semenderler gibi nemli mikrohabitatlara bağımlı amfibiler, ekosistemdeki çevresel değişimlere hassas tepki verdikleri için biyolojik gösterge türler arasında değerlendiriliyor.

Amfibiler dünya genelinde habitat kaybı, su rejimindeki değişimler, kirlilik ve iklim baskısı nedeniyle en hassas canlı gruplarından biri kabul ediliyor. Bu nedenle Ormanya'da elde edilen bu kayıtlar, bölgedeki sulak alanların, geçici su birikintilerinin, dere kenarı örtüsünün ve orman içi nemli habitatların korunmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bilimsel teyit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu gözlemlerin Kocaeli ve çevresindeki koruma planlamalarına da katkı sunması bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa koruma ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle bilimsel çalışmaları desteklemeye devam ederken, Ormanya'da yürütülen bu araştırmaların gelecekte yeni tür tayinlerine de kapı aralayabileceği ifade ediliyor."

Kaynak: DHA

