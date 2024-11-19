Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğcilerin son durağı bir pavyon oldu. Gittikleri mekanda mikrofonu eline alarak sahneye çıkan tebliğcilerden biri eğlenmeye gelenlere hitaben yaptığı konuşmada "Bu dünyanın bir daha dönüşü yok" mesajı verdi.
Sözlerinin devamında "Çok insan yalvaracak 'Allah'ım beni dünyaya geri gönder' ama geri dönüş olmayacak" diyen tebliğci, "Allah'ım bizi cennetinde buluştursun" diyerek konuşmasını noktaladı.
Son Dakika › Yaşam › Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi - Son Dakika
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