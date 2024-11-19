Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi

Geniş Video İzle

Pavyona giden tebliğcilerden biri sahneye çıkarak mekana eğlenmeye gelenlere birtakım nasihatler verdi. Sahnede yaptığı konuşmada bu dünyanın bir daha dönüşünün olmadığını belirten tebliğci, ''Çok insan yalvaracak, 'Allahım beni dünyaya geri gönder' ama geri dönüş olmayacak. Allahım bizi cennetinde buluştursun'' ifadelerine yer verdi.

19.11.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğcilerin son durağı bir pavyon oldu. Gittikleri mekanda mikrofonu eline alarak sahneye çıkan tebliğcilerden biri eğlenmeye gelenlere hitaben yaptığı konuşmada "Bu dünyanın bir daha dönüşü yok" mesajı verdi.

"ÇOK İNSAN YALVARACAK"

Sözlerinin devamında "Çok insan yalvaracak 'Allah'ım beni dünyaya geri gönder' ama geri dönüş olmayacak" diyen tebliğci, "Allah'ım bizi cennetinde buluştursun" diyerek konuşmasını noktaladı.

Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi

Güncel, Pavyon, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Abuzer Yavuz:
    Allah razı olsun keşke herkes tebliğcilere yardımcı olsa din İslamdır hepimizindir 122 35 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kim bunlar ya kapatın şu tarikatlari menfaat ciler 43 96 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Tebliğğci önce AKP parti merkezine gitsin. Kul hakkı yemek, adaletsizlik, adam kayırmaca, din istismarı günahtır desin. Doğru yola davet etsin. 96 33 Yanıtla
  • Hakan Yildiz:
    Allah razi olsun iyiki varsiniz 90 34 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    neyi tebliğ ediyormuş.Gitin bakın guslün farzı kaçtır diye sorun bilmezler.Bunlar oldu dindar da millete din satıyorlar öyle mi? Hadi ordan. 37 82 Yanıtla
  • Osman Koç:
    Bende Ankara havası söylemiş sandım ilk 32 66 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size Güvenilmez 31 59 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yav kardeşim tebliğçinin orda ne işi var 29 46 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    pavyon sahibinde de ne işkembe varmis patlatirlar diye korkmus sesini cikarmamis 12 32 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Sıradaki nasihatta inanıpta kılmayanlara gelsin deyip. Candan erçetin den “Dünyada Ölümden Başkası Yalan “ Şarkısını söyleyip mekandan ayrılsaydı iyiydi. 26 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.