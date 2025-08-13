Perseid Meteor Yağmuru İnegöl\'de Görüntülendi

YILIN en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıççı, meteor yağmurunu İnegöl semalarında görüntüledi.

2025 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor. Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın ederken, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıççı gökyüzündeki şöleni, İnegöl ilçesi semalarında görüntüledi. Kılıççı, kırsal Kozluca Mahallesi'nde o anları görüntüledi.