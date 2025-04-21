Pes dedirten ambalaj oyunu! Görüntüyü izleyenler \'\'Yazıklar olsun\'\' demeden edemiyor

Bir vatandaşın marketten satın aldığı Rapata marka leblebi kurabiyesi sosyal medyada gündem oldu. Nedeni ise ürün ambalajındaki dikkat çeken detay: Paketin şeffaf kısmından görünen kurabiyelerin büyük, arka tarafında kalanların ise oldukça küçük olmasıydı.

Vatandaş, ambalajı açmadan önce büyük kurabiyelerin tamamını o boyutta sandığını, ancak paketi açınca durumun farkına vardığını belirtti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

"ÜÇKAĞITÇILIK ÇAĞ ATLAMIŞ"

Gönderinin altına "Yuh, yazıklar olsun", "Şeytan kalk ayağı büyüğün geldi", "Üçkağıtçılık çağ atlamış ambalaja kavuşmuş", "Ekonomi bir şekilde düzelir ama ahlaksızlık diz boyu" şeklinde yorumlar yapıldı.