Pes dedirten ambalaj oyunu! Görüntüyü izleyenler ''Yazıklar olsun'' demeden edemiyor - Son Dakika
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Yaşam

Pes dedirten ambalaj oyunu! Görüntüyü izleyenler ''Yazıklar olsun'' demeden edemiyor

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Bir vatandaşın aldığı Rapata marka leblebi kurabiyesi paketinde şeffaf kısımdan görünen kurabiyelerin büyük, görünmeyen arka kısımdakilerin ise küçük olduğu fark edildi. Duruma tepki gösterenler ''Yuh, yazıklar olsun'', ''Şeytan kalk ayağı büyüğün geldi'' şeklinde yorumlar yaptı.

21.04.2025 11:10
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Bir vatandaşın marketten satın aldığı Rapata marka leblebi kurabiyesi sosyal medyada gündem oldu. Nedeni ise ürün ambalajındaki dikkat çeken detay: Paketin şeffaf kısmından görünen kurabiyelerin büyük, arka tarafında kalanların ise oldukça küçük olmasıydı.

Vatandaş, ambalajı açmadan önce büyük kurabiyelerin tamamını o boyutta sandığını, ancak paketi açınca durumun farkına vardığını belirtti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

"ÜÇKAĞITÇILIK ÇAĞ ATLAMIŞ"

Gönderinin altına "Yuh, yazıklar olsun", "Şeytan kalk ayağı büyüğün geldi", "Üçkağıtçılık çağ atlamış ambalaja kavuşmuş", "Ekonomi bir şekilde düzelir ama ahlaksızlık diz boyu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Pes dedirten ambalaj oyunu! Görüntüyü izleyenler \'\'Yazıklar olsun\'\' demeden edemiyor
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Son Dakika Yaşam Pes dedirten ambalaj oyunu! Görüntüyü izleyenler ''Yazıklar olsun'' demeden edemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Enver Atabey:
    Çok ağır cezalar verilmeli ki birdaha cesaret edemesin. 126 1 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    aynı gram da mı bir tartsaydin 73 2 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Bu da birşey mi, pişmaniye de şeffaf kısım pişmaniye, kenarları karton dolgu çıkıyor. 42 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Şeytan; Saygıyla önünde eğiliyorum. 27 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    kaç gramaj yazıyor üstünde ki gramajı önemli boyutun önemi yok ki.gramajı tutuyorsa yanlış bir yorumlama yaparız. 26 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    CEZALAR CAYDIRICI OLMAYINCA SEREFSIZLIK COK OLUR..İŞCİ CALISTIRIYOR DİYE İŞLETMRYE KAPATMA CEZASI VEREMİYORSAN EVET KAPATMA KAYYUM ATA TEMİZ ÜRÜN CIKARTSIN. 21 1 Yanıtla
  • aragorn:
    KİTLE MÜSAİT ,, EEEE DENETİMDE YOK YAPIŞTIRRRRR 16 2 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    BU GÖZ DOLANDIRICILIĞI KISMINA GİRER ASLINDA ÜZERİNDE GRAMAJ YAZIYORDUR GRAM DOLANDIRICILIĞI DEĞİL GÖZ HİPNOZU DOLANDIRCILIĞI EEE NE DİYELİM AHLAK ŞEREF HAYSİYET HERKESE GÖRE UYAN BİR GÖMLEK DEĞİL O GÖMLEĞİ GİYMEK İÇİN ONA GÖRE AYARLAMALISIN KENDİNİ.... 14 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gramaji uzerinde yazildigi gibiyse sorun yok 7 5 Yanıtla
  • 508672.Ss:
    Niye yeni bir şey mi. pişmaniye kutusu içindeki kutunun kenarları karton içinde 3 tane pişmaniye. 8 1 Yanıtla
  • nev tu:
    bizler millet olarak bozulduk bunun farkında değiliz bizden daha bozukları görünce de şaşırmaya başlıyoruz dünaynın düzelmesi için önce insanın düzelmesi lazım 0 0 Yanıtla
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