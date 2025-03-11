Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi - Son Dakika
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Yaşam

Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi

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Show TV'nin bu hafta final bölümü çekilen Siyah Kalp dizisiyle ilgili flaş bir gelişme oldu. Halef dizisi olmayınca final kararı alan Siyah Kalp'in devam etmesine karar verildi.

11.03.2025 15:29
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Perşembe akşamları Show TV'de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi final yapacaktı. Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp'te reytingler artmaya başlayınca şaşırtan bir karar alındı.

SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Show TV'nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp'in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.

Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi

İKİNCİ SEZON BİLE OLABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 35. Bölümde bitmesi yönünde… Sezon sonunda da yüksek izlenmeler devam ederse ikinci sezonun da olabileceği konuşuluyor.

Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi

Televizyon, Siyah Kalp, Show Tv, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi - Son Dakika

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