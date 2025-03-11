Perşembe akşamları Show TV'de ekranlara gelen Siyah Kalp dizisi final yapacaktı. Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp'te reytingler artmaya başlayınca şaşırtan bir karar alındı.
Show TV'nin ekrana getirmeyi planladığı Halef dizisinin oyuncu kadrosu kurulamayıp sezona ertelenmesi ve Siyah Kalp'in de reytinglerinin artması üzerine dizinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 35. Bölümde bitmesi yönünde… Sezon sonunda da yüksek izlenmeler devam ederse ikinci sezonun da olabileceği konuşuluyor.
Son Dakika › Yaşam › Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi - Son Dakika
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