Trakya'da Sarı Gelin Doğaseverleri Çekiyor - Son Dakika
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Trakya'da Sarı Gelin Doğaseverleri Çekiyor

Trakya\'da Sarı Gelin Doğaseverleri Çekiyor
23.07.2026 10:11
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Trakya'nın ayçiçekleri, hem görsel şölen sunuyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

TRAKYA'da yaz mevsimiyle birlikte açan, halk arasında 'Sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçekleri, tarlalarda oluşturduğu görüntülerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Edirne başta olmak üzere Trakya'nın dört bir yanında çiçek açan ayçiçekleri, bölgenin bereketini simgelerken güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle sabahın ilk ışıkları ve gün batımında altın sarısına bürünen tarlalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, Trakya ekonomisinin de temel tarımsal ürünleri arasında bulunuyor. Üreticiler, verimli bir hasat dönemi geçirmek için tarlalarındaki bakım çalışmalarını sürdürürken, iklim koşullarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da yüksek verim bekliyor. Bir yandan ülke ekonomisine katkı sunan 'Sarı gelin' tarlaları, diğer yandan Trakya'nın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor. Yaz aylarının simgelerinden biri haline gelen ayçiçeği tarlaları, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere de görsel bir şölen sunuyor.

Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Ekonomi, Şölen, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trakya'da Sarı Gelin Doğaseverleri Çekiyor - Son Dakika

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