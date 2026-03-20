Tuz Gölü'nde Flamingo Göçü

20.03.2026 11:30
Tuz Gölü'nde flamingolar gelmeye başladı, ancak su sorunları nedeniyle sayıları azalıyor.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, "Tuz Gölü, flamingoların Türkiye'nin ve dünyanın en büyük üreme noktalarından bir tanesidir. Buraya gelip yavrularını çıkartıyorlar. Geçtiğimiz yıllardaki sayılar 20-30 binler sayılırken, şu an 3-4 bin civarında. Bu sayının ilerleyen günlerde artacağını bekliyoruz ancak artık su ile alakalı problemler var" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri bölgede denetimlerini sürdürürken, gün içinde Tuz Gölü'nden Mamasın Barajı'na giden flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor. Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar göle dönüyor.

'YAVRULARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ TELEF OLUYOR'

Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, havaların ısınmaya başlaması ile flamingoların da göle göç etmeye başladığını belirtti. Tunç, geçen yıllarda 20-30 bin civarında flamingonun gölde konakladığını ancak göldeki su seviyesinin azalması ile yıldan yıla bu rakamda düşüş yaşandığına dikkat çekti. Tunç, "Tuz Gölü, flamingoların Türkiye'nin ve dünyanın en büyük üreme noktalarından bir tanesidir. Buraya gelip yavrularını çıkartıyorlar. Geçtiğimiz yıllardaki sayılar 20-30 binler sayılırken, şu an 3-4 bin civarında. Bu sayının ilerleyen günlerde artacağını bekliyoruz ancak artık su ile alakalı problemler var. İnsanoğlu suya ulaşımı güçleştirdikçe, hayvanlarında suya ulaşımı güçleşiyor. 'Kreş' dediğimiz bölgeden beslenme alanlarına giden yoldaki su, tam kanalın ağzına geldiği anda insan eliyle kesiliyor ve hayvanların suyu bitmiş oluyor. Çıkan yavruların büyük bir bölümü de telef oluyor. Bunun bu yıl tekrarlanmasını istemiyoruz" dedi.

'TUZ GÖLÜ ARTIK ÖLME DERECESİNE GELDİ'

Tunç, "Tüm önlemler alınması için gerekli tüm mercilere yazılarımızı yazdık. Bakanlıkla temas halindeyiz. DSİ ile ortak bir çalışma yapacağız. Altınkaya köyü altındaki sulak alanı tamamıyla temizleyip, oradaki suyun Tuz Gölü'ne ulaşmasını sağlayacağız. BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Alanı'ndan 2 pompa ile Tuz Gölü'ne su basılıyor. Bu güzel bir şey, ama maalesef yetmiyor. Tuz Gölü artık ölme derecesine geldi" diye konuştu.

'İNANILMAZ GÜZEL BİR RENK CÜMBÜŞÜ'

Diğer yandan herkesi flamingoları gözlemlemeye davet eden Tunç, "Artemia salina ile beslenen flamingoların kanatları kırmızı renk, çok daha koyu ve belirgin oluyor. Artemia salina beslenemeyen flamingolar ise kanatları beyaz oluyor. İkisi de aynı türdür. Üreme alanlarında inanılmaz büyük popülasyonlar oluşturuyorlar. Şu anda Niğde Akaya Barajı'ndan Tuz Gölü'ne geliyorlar. Mamasın Barajı'nda, Tuz Gölü'ne geliyorlar. Gökyüzünde inanılmaz bir cümbüş oluşturuyorlar. Gece de bunu izleyebilirsiniz. Sakin bir ortamda kafanızı gökyüzüne çevirmeden seslerini duyabilir ve gözlemleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir renk cümbüşü. İnsanlar, bir dürbün alıp bu güzellikleri izlesinler" dedi.

Kaynak: DHA

