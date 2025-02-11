Umre'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı - Son Dakika
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Yaşam

Umre'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Geniş Video İzle

Umre'de tavaf sırasında Kur'an okuyan gencin sesi Kabe imamına benzetildi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına ''Dinlerken tüylerim diken diken oldu'' şeklinde yorumlar yapıldı.

11.02.2025 15:20
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Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Umre ibadetini gerçekleştiren bir genç, Kâbe'de tavaf sırasında okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gencin kıraati büyük beğeni toplarken, sesi Kâbe imamlarının tilavet tarzına benzetildi.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

O anları kaydeden bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaşarak gencin etkileyici tilavetini milyonlarca kişiye ulaştırdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Kur'an-ı Kerim'in manevi atmosferinin ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Umre\'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Umre'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Cemil Moroglu:
    arapca ne güzel bir dil. keske turkce yasaklansa da arapcaya gecsek tamamen. tamamen arap olsak arap nesiller yetistirsek. bir ülkücü olarak sayin ocalanin mesaji kadar arap olmak da beni cok heyecanladiriyor. dusunsenize pilavi elle yemek. sunnettir hem. 160 126 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    maşallah maşallah Allahım sayılarını artırsın inşallah 95 54 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Maşaallah. 73 40 Yanıtla
  • Güven Kılınç:
    maşallah ?? 64 38 Yanıtla
  • özgür ertul:
    MAŞALLAHU LA HAVLE VE LA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM , TEBAREKALLAHU AHSENUL HALIKİN !.. 73 28 Yanıtla
  • Metin Kaya:
    Masallah 63 33 Yanıtla
  • Jim Beam null:
    maşallah 53 29 Yanıtla
  • agrasif laz:
    masallah suban alllah 44 27 Yanıtla
  • kenan sar:
    kim benzetmiş sesini 14 12 Yanıtla
  • özgür ertul:
    May Allah ( cc ) be pleased with your Sub - Pilgrimage ( Umre ) Performance , OUR JIHADIST 14 3 Yanıtla
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