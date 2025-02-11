Umre\'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Cemil Moroglu:

arapca ne güzel bir dil. keske turkce yasaklansa da arapcaya gecsek tamamen. tamamen arap olsak arap nesiller yetistirsek. bir ülkücü olarak sayin ocalanin mesaji kadar arap olmak da beni cok heyecanladiriyor. dusunsenize pilavi elle yemek. sunnettir hem.