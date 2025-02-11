Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Umre ibadetini gerçekleştiren bir genç, Kâbe'de tavaf sırasında okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gencin kıraati büyük beğeni toplarken, sesi Kâbe imamlarının tilavet tarzına benzetildi.
O anları kaydeden bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaşarak gencin etkileyici tilavetini milyonlarca kişiye ulaştırdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Kur'an-ı Kerim'in manevi atmosferinin ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Son Dakika › Yaşam › Umre'deki tavaf sırasında bu gencin sesini duyan herkes dönüp baktı - Son Dakika
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