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Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi - Son Dakika
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Yaşam

Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi

Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi\'nden muhtar seçildi

Ünlü türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu. Özdemir, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sevenleriyle paylaştığı mesajında, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

01.04.2024 16:36  Güncelleme: 17:15
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Türkücü Hilal Özdemir kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yerel seçimlerde muhtarlık için adaylığını koyan Özdemir, sandıktan zaferle çıktı.

Ünlü sanatçı mart ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçmenlerden destek isteyen Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" demişti.

"MAHALLEMİZE GÜZEL HİZMETLER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından sonuçları merakla bekleyen ünlü türkücü, güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Hilal Özdemir Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi
Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

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Son Dakika Yaşam Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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