Türkücü Hilal Özdemir kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yerel seçimlerde muhtarlık için adaylığını koyan Özdemir, sandıktan zaferle çıktı.
Ünlü sanatçı mart ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı. Seçmenlerden destek isteyen Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" demişti.
Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından sonuçları merakla bekleyen ünlü türkücü, güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi - Son Dakika
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