Yahyalı\'da Nevruz Çiçekleri Açtı

Yahyalı ilçesinde karların erimesi ile yüksek kesimlerde ve ormanlarda mor, beyaz ve sarı renkli nevruz çiçekleri açtı. Kırsal bölgelerde açan ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken nevruz çiçeklerinin ömrü yaklaşık bir ay sürüyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen nevruz çiçekleri bölgeye renk katıyor.
