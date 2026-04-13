Yarıköy'de Leylekler Baharla Döndü - Son Dakika
Yarıköy'de Leylekler Baharla Döndü

13.04.2026 10:53
Burdur'un Yarıköy'üne bahar ile birlikte leylekler geldi, vatandaşlar görüntüledi.

BURDUR merkeze bağlı Yarıköy'de baharla birlikte leylekler gelmeye başladı.

Kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden baharın gelişiyle Türkiye'ye dönen leylekler, Burdur merkeze bağlı Yarıköy'e geldi. Leylekler köy girişi ve içerisindeki aydınlatma direklerinde yerlerini aldı. Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile leylekleri görüntüledi. Besin açısından zengin sulak alanlara sahip olması dolayısıyla Yarıköy'ü kendilerine yaşam alanı olarak belirleyen leylekler, yavrularını büyüttükten sonra kışı geçirmek üzere tekrar Afrika'ya göç edecek. Çiftçi dostu leylekler, tarım alanlarındaki zararlı böcekleri yiyerek, doğal dengeyi sağlamalarıyla biliniyor.

Son Dakika Yaşam Yarıköy'de Leylekler Baharla Döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Yarıköy'de Leylekler Baharla Döndü - Son Dakika
