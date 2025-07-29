Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak - Son Dakika
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Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak

Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
29.07.2025 11:49
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurtada israfı önlemek için yeni düzenleme yaptı. Artık etiketlerde ''son tüketim tarihi'' yerine ''tavsiye edilen tüketim tarihi'' yer alacak. Sofralık yumurtaların raf ömrü 21 günden 28 güne çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla sofralık yumurtalarda köklü bir değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tebliğ ile yumurta etiketlerinde artık "Son Tüketim Tarihi" yer almayacak. Bunun yerine tüketiciler "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi"ni görecek.

TÜKETİM SÜRESİ 21 GÜNDEN 28 GÜNE ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte sofralık yumurtaların üretimden sonra market raflarında kalabileceği süre 21 günden 28 güne yükseltildi. Ancak bu sürenin sonunda yumurtalar sofralarda değil, yalnızca endüstriyel yumurta ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek.

"EKSTRA TAZE" YUMURTALAR İÇİN 4 GÜN ŞART

Tebliğ, "ekstra taze" olarak satılacak yumurtalar için de özel koşullar getirdi. Buna göre; bu kategorideki yumurtaların, yumurtlandığı tarihten itibaren en geç 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale geldi.

BAYAT YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

Son tüketim tarihi ifadesinin kaldırılmasıyla birlikte, yumurtanın tazeliği konusunda vatandaşlar su testi gibi pratik yöntemlere yöneldi.

Evde kolayca uygulanabilen bu yöntemde:

  • Geniş bir kaba soğuk su dolduruluyor.
  • İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı tuz ekleniyor.
  • Yumurtayı suya bırakarak sonucu gözlemliyorsunuz:
  • Dibe çökerse: Yumurta tazedir.
  • Ortada kalırsa: Tazeliğini kaybetmeye başlamıştır.
  • Yüzeye çıkarsa: Bayattır, tüketilmemelidir.

Bu yöntem sayesinde yumurtayı kırmadan tazelik kontrolü yapılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cüneyt ertaç:
    İstikrar devam ediyor arkadaşlar karnımız aç ama savunma sanayimiz yüksek ülkeyi ne hale getirdiler kolayını bulsalar 1 yumurtayı ikiye bölüp tek yumurta fiyatına satacaklar skt ler yükselir bu saatten sonra 3 3 Yanıtla
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