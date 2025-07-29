Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla sofralık yumurtalarda köklü bir değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tebliğ ile yumurta etiketlerinde artık "Son Tüketim Tarihi" yer almayacak. Bunun yerine tüketiciler "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi"ni görecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte sofralık yumurtaların üretimden sonra market raflarında kalabileceği süre 21 günden 28 güne yükseltildi. Ancak bu sürenin sonunda yumurtalar sofralarda değil, yalnızca endüstriyel yumurta ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek.
Tebliğ, "ekstra taze" olarak satılacak yumurtalar için de özel koşullar getirdi. Buna göre; bu kategorideki yumurtaların, yumurtlandığı tarihten itibaren en geç 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale geldi.
Son tüketim tarihi ifadesinin kaldırılmasıyla birlikte, yumurtanın tazeliği konusunda vatandaşlar su testi gibi pratik yöntemlere yöneldi.
Bu yöntem sayesinde yumurtayı kırmadan tazelik kontrolü yapılabiliyor.
Son Dakika › Yaşam › Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)