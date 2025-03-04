Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika
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Yaşam

Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

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Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızlarından İlyas Salman'ın tıraş olmak için gittiği bir berberde çekilen görüntüleri sevenlerini üzdü. Yüz felci geçirdiği öğrenilen ünlü sanatçının konuşma güçlüğü çektiği görüldü.

04.03.2025 10:08
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman, yüz felci geçirdi. Gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görülen usta oyuncu, daha önce Haberler.com'un YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

"BEN DİREKT CENNETLİK KULUM"

"Tanrıya inanmıyorum. Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndereceğini zannetmiyorum" diyen usta oyuncu, "Ben direkt cennetlik kulum. Kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Ailem de bilir beni, Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da ağlayan biriyim" demişti.

Yüz felci geçiren İlyas Salman\'ın son hali sevenlerini üzdü

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Son Dakika Yaşam Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Hakan1421:
    sen Allah'a inanma ama cennetine İnan ve oraya gideceğini düşün, bekle gidersin 616 87 Yanıtla
  • hakan aydın:
    Bu milattır Allahın sopası var olduğunu bir keredaha gördüm çok güzel olmuş 479 94 Yanıtla
  • Osman Sezer:
    Dinle dalga geçersen eninde sonunda öyle yamulursun bunlar iyi günleri 444 72 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    daha bunlar iyi günlerin 374 62 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Seni toprak da kabul etmez 296 56 Yanıtla
  • Serdal Gürses:
    Allah'a isyan eden böyle ağzı yüzü eğilir işte ... 284 42 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Girmeyin Allah'la kul arasına gerçi isteseniz de giremezsiniz ya, Allâh şifa versin diyin geçin 110 170 Yanıtla
  • Ercan Aksu:
    Günün en iyi haberi 174 43 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    daha iyi günleri maymun olacak 125 49 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Tamamda vijdan herkeste olmayabilor . Ama sadece vicdan Yetmiyor . Din ticareti kim yapıyorsa o da ondan sorulacaktır . Bu ticaretlere karşı sen çikolata bunların tersini yaparsan. Millette seni kafirlerden bilir . 61 109 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika
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