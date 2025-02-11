Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz, mevsimsel gelgitler nedeniyle 10 metre çekildi ve "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar su yüzeyine çıktı. Suyun çekilmesi konusunda açıklama yapan uzmanlar durumun meteorolojik bir olay olduğunu söylüyor.

11.02.2025 18:48  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Mahallesi sahilinde deniz suyu, mevsimsel gelgitler nedeniyle yaklaşık 10 metre çekildi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

KRAL YOLU KAYALIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu çekilme sonucunda, bölge halkı tarafından "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı. Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl aynı dönemde deniz seviyesinin çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde suyun çekilmesiyle kayalıklar görünür hale geliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

"İNSANLAR TEDİRGİN OLMASIN"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını açıkladı. Özşahin, "Denizin çekilmesi, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan bir hadisedir. İnsanların tedirgin olmalarına gerek yok" dedi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME YAPILDI

Deniz çekilmesinin oluşturduğu manzara, dronla havadan da görüntülendi. Çekilme sonucu ortaya çıkan kayalıklar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Koca:
    nie sultanlar nie padişahların kendini bırak yolları bile kaybolmuş..bu dünya kimseye kalmaz yani 57 2 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Ne yüzyıllar sonrası kardeşim geçen yıl bu zamanlarda da ortadaydı o yol.. sırf laf cambazlıgı haberlerinizin çoğu 18 0 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Bakın kardeşim bu yoldan sakın ha bire bahsetmeyin bak şimdi Allah korusun kendini kral sanan biri şimdi benimde böyle bir yolum olsun diye etrafta söylenmeye başlar 10 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:07:04. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.