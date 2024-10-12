104 Ülke Guterres'e Destek Mektubu Yayınladı - Son Dakika
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104 Ülke Guterres'e Destek Mektubu Yayınladı

104 BM üyesi ülke, İsrail'in Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan etmesini kınadı ve destek verdi.

12.10.2024 06:56
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Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınayan ortak bir mektup yayınladı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmesine BM üyesi devletlerden tepki geldi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği Guterres'e destek mektubu yayınladı. İsrail'e tepki gösterilen mektupta, "İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen kişi ilan eden son açıklamasından duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyor ve bu açıklamayı kınıyoruz" denildi. Bu tür eylemlerin BM'nin çatışmalarda arabuluculuk yapma ve insani destek sağlamayı da içeren görevlerini yerine getirme kabiliyetini zayıflattığı vurgulanan mektupta, " Orta Doğu'daki durum, tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve ilgili BM kararlarına uygun şekilde Filistin ve İsrail devletlerinin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme doğru inandırıcı bir yol oluşturulmasını daha da geciktirebilir" uyarısında bulunuldu.

"Tam desteğimizi yineliyoruz"

Gerilimin arttığı zamanlarda çatışan taraflar arasında diyalog ve anlayışın teşvik edilmesinde BM Genel Sekreterinin rolünün "çok önemli" olduğu kaydedilen mektupta, "Genel Sekreter, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve devletler arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, BM Şartı'nda belirtilen amaçlara ulaşılmasında hayati bir rol oynamaktadır" ifadelerine yer verildi. BM Genel Sekreterinin çalışmalarının diyaloğun sağlanması, insani yardım çabalarının kolaylaştırılması ve dünya çapında barış ve istikrarın teşvik edilmesi açısından "hayati önem taşıdığı" ifade edilen mektupta, "Genel Sekretere ve çalışmalarına olan tam desteğimizi ve güvenimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

"BM'nin misyonuna saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz"

Mektupta, BM Genel Sekreterinin çabalarının Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması, şiddetin sona erdirilmesi ve anlamlı bir diyaloğun tesis edilmesine yönelik ortak arzuyu yansıttığı belirtildi. "Tüm tarafları, diplomasi yoluyla sürdürülebilir ve adil bir çözüm arayışı için Birleşmiş Milletler ile yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırıyoruz" denilen mektupta, "Üye devletler olarak, BM'nin liderliğine ve misyonuna saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Barışçıl çözüme destek çağrısı

BM ile yapıcı bir ilişki içinde olmanın zorlukların üstesinden gelmek ve barışçıl bir geleceğe ulaşmak için hayati önem taşıdığı hatırlatılan mektupta, "Bu bağlamda, tüm tarafları BM'nin çatışmaların çözümündeki kritik rolünü zayıflatacak eylemlerden kaçınmaya ve Orta Doğu'daki krizin barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunacak girişimleri desteklemeye çağırıyoruz" denildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 104 Ülke Guterres'e Destek Mektubu Yayınladı - Son Dakika

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