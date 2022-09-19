11 gün önce yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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11 gün önce yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı

19.09.2022 23:37

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe Elizabeth, özel bir törenle Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde toprağa verildi.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30'da Aziz George Şapeli'nde defnedildi.

DEFİN İŞLEMİ KAMUOYUNA KAPALI YAPILDI

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi. Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

26 EYLÜL'E KADAR YAS TUTMAYA DEVAM EDECEKLER

Kraliçe II. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü. Kraliçe'nin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Kraliyet Ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.

2 BİN DAVETLİ KATILDI

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine üst düzey politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere 2 bin davetli katıldı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı. Törende Türkiye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

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2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi 2. Elizabeth'in cenazesinde Biden'a özel muamele! Sadece o özel aracıyla törene geldi Kraliçe Elizabeth için Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlendi Kraliçe Elizabeth için Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 11 gün önce yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 gün önce yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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