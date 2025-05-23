114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Doğum Günü Sürprizi

23.05.2025 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 114 yaşına giren Makbule Ekinci'ye evde sağlık ekipleri sürpriz doğum günü kutladı.

114 yaşındaki Makbule Nine'ye sağlık ekiplerinden doğum günü sürprizi

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 1912 doğumlu Makbule Ekinci'nin doğum gününü evinde kutladı. 114 yaşına giren asırlık çınar için sağlık çalışanları sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Yozgat'ın Tuzkaya Mahallesi'nde yaşayan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Makbule Ekinci, 114'üncü yaşına sağlık ekipleri ve ailesiyle birlikte girdi. Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen sürpriz etkinlikte, Makbule Nineye doğum günü pastası kesilerek mumlar üflettirildi. Duygusal anların yaşandığı kutlamada Makbule Ninenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Yedi çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Ekinci, sağlığının iyi olduğunu ve düzenli bakımlarının yapıldığını belirterek, doğum günü sürprizinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Makbule Ninenin oğlu Mehmet Ekinci ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Yozgat Şehir Hastanesi'nden gelen arkadaşlarımıza, hocamıza, Başhekimimize teşekkür ederiz. Hastamızla sürekli ilgileniyorlar. Evde bakım hizmetlerimizden. Allah razı olsun hiç problem yok, hizmetlerimizi En güzel şekilde alıyoruz. Annemin şeker, tansiyon, kronik rahatsızlıkları var. Bugün evde sağlık hizmetleri, torunları, çocukları ve biricik oğluyla 114'ncü yaşını kutladık" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da Makbule Ekinci'nin evini ziyaret ederek doğum gününe katıldı. Kozan, "Evde Sağlık Hizmetlerinin takip ettiği 354 hastadan birini ziyaret ettik. Bu sefer Makbule teyzemin doğum günüydü. Makbule teyzem 114 yaşına bastı. Bu Yozgat'ın bizim için yaş olarak en yüksek yaşına sahip teyzemiz. Biz de burada bulunmak istedik doğum gününü kutlamak istedik. Onunla birlikte olmak bize güç verdi. Hastalarımızın evlerinde bulunmak onların ihtiyaçları için görüşmek her zaman bizim mutlu ediyor. Onların bir şekilde derdine derman olabilmek bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle ben evde sağlık ekibine, hekimlerimiz olmak üzere tüm personel arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için Makbule teyze, tüm çocukları ve torunlarına ayrıca teşekkür ederim. Allah hayırlı ömürler versin Makbule teyzeme. Şu an itibariyle Şeker tansiyon diz ve bileklerde bazı sorunları mevcut ama çok şükür hayati tehlikesi yok. Herhangi bir sıkıntımız mevcut değil, tedavilerini ayarlamak için de Feride ve Şifa hocamla birlikte ilaçlarımızı ayarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Makbule Ekinci, doğum gününü çocukları ve torunlarıyla birlikte kutlamanın sevincini yaşarken, onları tek tek öperek sevgisini gösterdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kutlamalar, Doğum Günü, Ekinci, Yozgat, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: 114 Yaşındaki Makbule Nine'ye Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.