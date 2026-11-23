Mardin'in Artuklu ilçesi Ahmetli köyünde yaşayan Hense Taban, tedavi gördüğü hastanede 105 yaşında vefat etti.

Taban'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Ahmetli köyü mezarlığında defnedildi. Taban, 105 yıllık ömründe Mustafa Kemal Atatürk'ten, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 cumhurbaşkanı, 1920'den 2018'e kadar görev yapan 27 başbakan ve cumhuriyet tarihi boyunca kurulan 66 hükümete tanıklık etti.