14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Yerel

14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyuta taşınan 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvurular 22 Nisan 2024'te başladı ve 31 Ağustos'ta sona erecek. Yarışma, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su ve gıda gibi konuları içeren fotoğraflarla gerçekleştirilecek.

28.08.2024 11:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na 22 Nisan 2024'te başlayan başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının geleneksel hale gelen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl "14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY)" adıyla düzenleniyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın 2024 yılı "Tema Kategorisi"nin konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmacılar; tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

Başvuruların 22 Nisan'da başladığı yarışmaya yoğun ilgi gösteriliyor. 31 Ağustos 2024 tarihine kadar eser gönderilebilecek yarışmada 14 dalda toplam 720 bin TL tutarında ödül verilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç bulunuyor.

Yarışmanın sonuçları 23 Eylül-23 Ekim 2024 tarihleri arasında açıklanacak. Daha sonra düzenlenecek törenle kategorilerinde dereceye giren eserlere ödülleri verilecek.

Yarışmayla ilgili şartlara "https://www.tarimormaninsan.com" adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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