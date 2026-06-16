15-16 Haziran Direnişi: Birlik ve Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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15-16 Haziran Direnişi: Birlik ve Mücadele Vurgusu

16.06.2026 13:03
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DİSK, 15-16 Haziran işçi direnişinin 56. yıl dönümünde örgütlü mücadelenin önemini vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - DİSK, Samsun'da 15-16 Haziran işçi direnişinin 56. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 15-16 Haziran'ın işçi sınıfına önemli bir ders bıraktığı vurgulanarak, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran işçi direnişinin 56. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. DİSK Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, 15-16 Haziran'ın yalnızca bir tarih olmadığını belirterek, "15-16 Haziran ortak irademizdir, ortak hafızamızdır. İşçi sınıfının 'Gücümüz birliğimizden gelir' dediği gündür" ifadelerini kullandı.

Aradan geçen 56 yıla rağmen direnişin temel fikrinin hala milyonların dilinde olduğunu belirten Karabacak, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle işçi sınıfının birlik ve dayanışma ruhunun bugün de yol göstermeye devam ettiğini kaydetti.

1970 yılında dönemin iktidarının DİSK'i etkisiz hale getirmeye yönelik girişimlerine karşı işçilerin tarihi bir karar aldığını, DİSK'in öncülüğünde yüz binlerce işçinin harekete geçtiğini belirten Karabacak, fabrikaların boşaldığını, İstanbul ve İzmit yollarının işçilerle dolduğunu, kurulan barikatlara ve açılan ateşe rağmen mücadelenin durdurulamadığını ifade etti.

15-16 Haziran'ın işçi sınıfına önemli bir ders bıraktığını vurgulayan Karabacak, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Biz durursak hayat durur, biz yürürsek yol olur" diyen Karabacak, işçilerin haklarını korumasının yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini belirterek, 15-16 Haziran'ın işçi sınıfının onur, demokrasi ve iradesine sahip çıkma mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi."

EKONOMİK KRİZİN FATURASI EMEKÇİLERE KESİLİYOR

Bugün milyonlarca işçi, emekçi ve emeklinin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini ifade eden Karabacak, sofralardaki ekmeğin her geçen gün küçüldüğünü, ücretlerin ise hızla eridiğini dile getirdi.

Gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını, kadınların güvencesizlik ve eşitsizliğe karşı mücadele verdiğini belirten Karabacak, iktidarın gündeminde işçilerin, emekçilerin ve halkın sorunlarının bulunmadığını savundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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