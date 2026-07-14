15 Temmuz: İhanetin 10. Yılında Birlik ve Direniş Vurgusu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı ve '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle açıklama yapan Eğitim Bir-Ben Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, "15 Temmuz, bin yıldır millet varlığımızı imha etmeyi başaramayan derin emperyalist yapıların, içerideki işbirlikçi uşakları olan Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) harekete geçirerek başlattıkları bir işgal saldırısıdır" dedi.

Uçak açıklamasında, "Doğrudan milleti ve devleti yok etmeyi amaçlayan bu hain girişim, canımız pahasına sergilediğimiz destansı bir direnişle bozguna uğratılmıştır. Küresel emperyalizmin bölgesel hesaplarını bozan Türkiye; Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ve MİT TIR'ları operasyonu gibi saldırılardan sonuç alamayınca son çare olarak 15 Temmuz kanlı darbesine maruz bırakılmıştır. Milletin silahını millete doğrultan hainler, TBMM'yi bombalamış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırmış ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik doğrudan suikast girişimi düzenlemişlerdir. Ancak aziz milletimiz lideriyle bütünleşerek bu kirli kuşatmayı darmadağın etmiştir. Hesap Kitap Yapmadan Meydanlardaydık: Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in Tarihi Direnişi Eğitim-Bir-Sen olarak, temsil ettiğimiz asli mesuliyetimizin gereği bu zorbalığın karşısına sadece sosyal medyada değil; alanlara, sokaklara inerek fiilen karşı çıktık. Söz konusu vatan olunca hiçbirimiz bir saniye bile tereddüt etmedik, bahaneler üretmedik. Bizler, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi olarak; ihanet kalkışmasının ilk saatlerinde Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın Ankara Kızılay Meydanı'ndan canlı yayınlara bağlanarak tarihe geçen çağrısıyla, üyelerimizi de alana davet ederek, meydanlara indik. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te olduğunu öğrendiğimizde hemen Marmaris'e doğru yola çıktık. Marmaris'e vardığımızda, Cumhurbaşkanımız Ankara'ya doğru yola çıkmıştı ve büyük bir kalabalık Marmaris Meydanı'na doğru yürüyordu. Biz de o yürüyüşe dahil olarak Marmaris Meydanı'ndaki açıklamaya katıldık. 15 Temmuz gecesi Marmaris'teki o sıcak saatlerin ardından hiç vakit kaybetmeden Muğla Vilayet Meydanı'na ulaştığımızda, önümüzde sadece bir gecelik değil, günlerce sürecek tarihi bir vatan nöbeti olduğunu biliyorduk. O günden sonra 27 gün boyunca devam eden demokrasi nöbetlerinde Muğla Vilayet Meydanı'nın diri tutulması, kalabalıkların inançla meydanı doldurması ve bu büyük iradenin kesintiye uğramadan temsil edilmesi gerekiyordu. İşte bu noktada, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak üzerimize düşen tarihi sorumluluğu sessizce ve büyük bir titizlikle üstlendik. Biz, 15 Temmuz sürecinde hiçbir hesap kitap yapmadan meydanlardaydık. Bu topyekün vatan savunmasında Konfederasyonumuz Memur-Sen ailesinden; Prof. Dr. İlhan Varank, Yusuf Elitaş, Ali Alıtkan ve Cuma Dağ kardeşlerimiz şehadete yürümüş, yüze yakın üyemiz ise gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz; makamları ali, mekanları cennet olsun. İlim, eğitim ve din kisvesi altında sinsice devletin kılcal damarlarına sızan bu mankurtlaşmış casusluk şebekesi ne kadar maske takarsa taksın alçaktır, haindir. Milletimiz, derin feraseti ve sarsılmaz imanıyla tehlikeyi ilk anda bertaraf etmiş; vatanı, bağımsızlığı ve iradesi uğruna ölümü göze almıştır. Darbeyi direnişe, direnişi ise şanlı bir zafere dönüştüren Türkiye, bugün dünden daha güçlü, uyanık ve kararlıdır. Milleti alçakça hedef alan darbelere ve darbecilere lanet olsun; canını siper eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - MUĞLA