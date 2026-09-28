1865'te kurulan vakfın hayır şartı Kütahya'da gelinlik ihtiyacını karşıladı - Son Dakika
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1865'te kurulan vakfın hayır şartı Kütahya'da gelinlik ihtiyacını karşıladı

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1865\'te kurulan vakfın hayır şartı Kütahya\'da gelinlik ihtiyacını karşıladı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1865'te İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Vakfı'nın hayır şartıyla genç kızın gelinlik ihtiyacını karşıladı. Açıklamada, 1001 Hayır Şartı kapsamında genç kızın özel gününe katkı sunulduğu belirtildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1865 yılında İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdulfettah Vakfı'nın hayır şartı kapsamında, evlilik hazırlığı yapan bir genç kızın gelinlik ihtiyacını karşıladı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1001 Hayır Şartı" kapsamında gerçekleştirilen destekle genç kızın hayatındaki en özel günlerden birine katkı sunulduğu belirtildi. Açıklamada, geçmişten günümüze uzanan vakıf medeniyetinin önemli unsurlarından olan hayır şartlarının, aradan geçen yıllara rağmen toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya ve iyilikleri yaşatmaya devam ettiği ifade edildi.

1865 yılında İstanbul'da kurulan Ayşe Sıddıka Hanım Binti Abdulfettah Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda gerçekleştirilen destekle bir genç kızın gelinlik ihtiyacının karşılandığı belirtilen açıklamada, "Asırlar önce bir iyilik niyetiyle kurulan vakıfların bıraktığı hayır mirası, bugün yeni yuvaların kurulmasına, yüzlerin gülmesine ve güzel başlangıçlara vesile oluyor" denildi.

Kaynak: İHA
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