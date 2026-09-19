19 Eylül Gaziler Günü... Kırıkkale'de kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Eylül Gaziler Günü... Kırıkkale'de kortej yürüyüşü düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
19 Eylül Gaziler Günü... Kırıkkale\'de kortej yürüyüşü düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törende gaziler ve şehitler anıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törende gaziler ve şehitler anıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda gaziler ve şehitler anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüzbaşı Turgay Tütüncü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.Törenin ardından protokol üyeleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Daha sonra Bağdat Köprüsü'nden Kırıkkale Şehitliği'ne kadar Kırıkkale Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şehitlikte düzenlenen programda saygı atışı yapılırken, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim anı defterini imzaladı. Burada konuşan Sarıibrahim, şehit ve gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Program kapsamında protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, gaziler onuruna düzenlenen kahvaltı programının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüKırıkkaleYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse bunu beklemiyordu Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti Kimse bunu beklemiyordu! Gökyüzündeki yolculuk faciayla bitti
Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı Ortalık karıştı Kesilen saçı beğenmeyince akrabalarıyla kuaförü bastı! Ortalık karıştı
İsrail ordusunda kriz büyüyor Terhis ve izinler iptal edildi İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı
16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24’er yıl hapis 16 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla öldüren 3 çocuğa 24'er yıl hapis
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:45
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
15:32
Arda Güler’in gizemli paylaşımı İşte nedeni
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
14:57
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor Açtığınızda şaşırmayın
İlaç kutularında yeni dönem başlıyor! Açtığınızda şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 16:00:59. #.0.2#
SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü... Kırıkkale'de kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement