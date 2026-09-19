19 Eylül Gaziler Günü... Kırıkkale\'de kortej yürüyüşü düzenlendi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törende gaziler ve şehitler anıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda gaziler ve şehitler anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüzbaşı Turgay Tütüncü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.Törenin ardından protokol üyeleri, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Daha sonra Bağdat Köprüsü'nden Kırıkkale Şehitliği'ne kadar Kırıkkale Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şehitlikte düzenlenen programda saygı atışı yapılırken, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim anı defterini imzaladı. Burada konuşan Sarıibrahim, şehit ve gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Program kapsamında protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, gaziler onuruna düzenlenen kahvaltı programının ardından sona erdi.