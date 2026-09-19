19 Eylül Gaziler Günü'nde İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü'nde İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

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19 Eylül Gaziler Günü\'nde İzmir\'de Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi
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İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, gaziliğin vatan için bedel ödemek olduğunu söyledi.

(İZMİR) - İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, "Gazilik, vatan için bedel ödemektir. Gazilik, millet için gerektiğinde kendi hayatından vazgeçebilmektir. Gazilik, bayrağın yere düşmemesi için kendini siper etmektir" dedi.

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazi derneklerinin üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, gazilik makamının vatan uğruna gösterilen fedakarlığın simgesi olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu makamın Türk milleti nezdindeki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün bizleri bir araya getiren bu anlamlı günün, milletimiz ve gazilerimiz açısından çok derin bir anlamı vardır. Çünkü gazilik denildiğinde aklımıza yalnızca bir unvan gelmez. Gazilik, vatan için bedel ödemektir. Gazilik, millet için gerektiğinde kendi hayatından vazgeçebilmektir. Gazilik, bayrağın yere düşmemesi için kendini siper etmektir. Bu şerefli makamın en büyük temsilcilerinden biri, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden, Türk ordusunun Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O da bu milletin evlatları gibi cepheden cepheye koştu. Çanakkale'de milletin önünde yürüdü, Sakarya'da ordusunun başında savaştı. Büyük Taarruz'da Türk milletinin kaderini değiştiren o büyük yürüyüşü başlattı. Bu mücadelenin sonunda milletimiz tarafından kendisine gazilik ve mareşallik unvanları tevcih edildi. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca bir komutan değil, gazilik makamının Türk milleti nezdindeki anlamını, şerefini ve onurunu en yüce şekilde temsil eden eşsiz bir şahsiyettir."

Tören toplu fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA
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