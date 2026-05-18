19 Mayıs Coşkusu Kutlandı
19 Mayıs Coşkusu Kutlandı

18.05.2026 09:54
Murat Bakır, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayarak Atatürk'ü ve gençleri andı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yakılan meşale geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Murat Bakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, mesajında, "19 Mayıs 1919, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olan, tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla büyümüş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu aydınlatmıştır. O gün Samsun'da yakılan meşale, bugün de geleceğimizi aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimiz, ülkemizin yarınlarının en büyük güvencesidir. Atatürk'ün gençliğe duyduğu güven ve inanç, bugün de bizlere yol göstermektedir. Gençlerimizin eğitimde, bilimde, sporda ve kültürel alanda daha güçlü bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

