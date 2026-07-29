2 Yaşındaki Kadir'in Trajik Kayboluşu - Son Dakika
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2 Yaşındaki Kadir'in Trajik Kayboluşu

2 Yaşındaki Kadir\'in Trajik Kayboluşu
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İnegöl'de kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum'un cesedi yüzme havuzunda bulundu. Olay görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan ve ardından yüzme havuzunda bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum'un yaşamını yitirdiği olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen ve tüm İnegöl'ü yasa boğan olayın ardından kaydedilen görüntülerde, küçük Kadir'i bulabilmek için site sakinleri ile ailesinin panik içerisinde yürüttüğü arama çalışmaları yer alıyor. Görüntülerde, vatandaşların sitenin farklı noktalarında küçük çocuğu bulabilmek için seferber olduğu, dakikalar ilerledikçe endişenin arttığı görülüyor. Kayıtlarda ayrıca Kadir'in sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda fark edildiği anlar da yer alıyor.

Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alındığı anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşanan acı olayın görüntüleri, hem aile yakınlarına hem de olaya tanıklık eden vatandaşlara büyük üzüntü yaşatırken, küçük Kadir'in hayatını kaybetmesi İnegöl'de derin bir üzüntüye neden olmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürerken, hayatını kaybeden 2 yaşındaki Kadir Tohum ise memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İnegöl, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2 Yaşındaki Kadir'in Trajik Kayboluşu - Son Dakika

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