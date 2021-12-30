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2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu - Son Dakika

2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu

30.12.2021 10:38
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu

Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında sosyal belediyecilik anlayışıyla gıda desteğinden, nakdi desteğe, kırtasiye desteğinden, sağlık hizmetlerine kadar her yaştan ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet üretirken, özellikle pandemi döneminde de rutin çalışmalarına yenilerini...

Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında sosyal belediyecilik anlayışıyla gıda desteğinden, nakdi desteğe, kırtasiye desteğinden, sağlık hizmetlerine kadar her yaştan ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet üretirken, özellikle pandemi döneminde de rutin çalışmalarına yenilerini ekleyerek, zor günlerinde vatandaşın yanında oldu.

İhtiyaç sahibi ailelere nitelikli hizmet sunmak amacıyla bir AVM'de hizmete açılan Sosyal Market'te 2021 yılında 4 bin 902 hanenin temel ihtiyaçları karşılandı. İhtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen alışveriş kartlarına yüklenen 150 ve 200 kredi limitleri doğrultusunda 3 ayda bir alışverişlerini yaptılar. Öte yandan her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi bu yıl içinde günlük 328 haneye bin 500 kap sıcak yemek dağıtımı yaptı. Pandemi döneminde ise, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına çalışmalara ara vermeden devam ederek 386 haneye 2 bin kap yemek ulaştırdı.

80 Çölyak hastasına 3 ayda bir glutensiz gıda dağıtıldı

Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarını da unutmayan Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 80 çölyak hastasına 3 ayda bir içinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 kalemden oluşan yiyecek paketleri dağıttı. Eyüpsultan'da yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına da 2021 yılında içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 10 bin 228 adet erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

4 bin 345 çocuğumuza kırtasiye desteği verdik

Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen, sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi verildi. Bu süreçte 4 bin 345 çocuk, kırtasiye malzeme desteğinden faydalandı. Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması adına bin 201 haneye kömür yardımında bulunuldu. Eyüpsultan'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Şefkateli Mağazası, 2021 yılında 4 bin 170 kişiye giyim desteği, 522 haneye ev eşyası, 221 evsiz vatandaşa ise giyim desteği verdi.

Sağlık hizmetlerimiz pandemi döneminde de devam etti

2021 yılında rutin sağlık hizmetleri pandemi döneminde de devam etti. 4 bin 537 kişi poliklinik, 460 kişi evde muayene, bin 522 kişi diyetisyen 2 bin 45 kişi hasta nakil ve 575 kişi diyalizli hasta taşıma hizmetlerinden faydalandı. Açıldığı günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), 2021 yılında bin 559 kişiyi işe yerleştirdi.

922 esnaf ve sanatkara nakit desteği

Pandemi döneminde zor günler yaşayan 922 esnaf ve sanatkara nakdi yardım yapıldı. Vatani görevini yapacak olan 283 asker ailesine maaş yardımı yapıldı. Yeni doğan bebekler de unutulmayarak 649 Eyüpsultanlı bebeğe ziyaret gerçekleştirildi. Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)'de 90 öğrenci eğitim aldı. İhtiyaç sahiplerinin ve engellilerin her zaman yanında olan Eyüpsultan Belediyesi, 251 vatandaşa 335 kalem medikal malzeme desteği sağladı. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen kuaförlük hizmetinden 97 vatandaş faydalandı. Eyüpsultan'da yalnız yaşayan kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların bulunduğu 130 haneye evde temizlik hizmeti verildi. Öksüz ve yetimlerin de her daim yanında olan, mevsimlik giysi desteğinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi, 190 çocuğa giysi desteğinde bulundu. Özel bir hastaneyle gerçekleştirilen işbirliğiyle mamografi taraması, smear testi, kemik taraması ve fizik tedavi gibi ücretsiz verilen hizmetlerden 378 vatandaş faydalandı. 21 kişiye ise ücretsiz doğum desteği verildi. Otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara eğitimlerin verildiği bir terapi merkezinden 30 çocuk hizmet aldı. Bir gelenek haline geldiği üzere bu yıl 833 çocuk sünnet ettirildi. İlçede ikamet eden 366 üniversite öğrencisine burs desteği verildi. - İSTANBUL

2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu
2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu

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Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Pandemi, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de sosyal destekle binlerce kişiye dokunuldu - Son Dakika
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