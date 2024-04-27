2024 Yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2024 Yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Gerçekleştirildi

2024 Yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan Başkanlığında Gerçekleştirildi

2024 yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Eldivan, toplantıda kamu yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin takipçisi olduğunu belirterek, Bayburt'ta gerçekleştirilen ve devam eden yatırım projelerine ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Toplantıda, 2024 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ve koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

27.04.2024 00:14
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2024 yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Eldivan, 2024 yılı Koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, kamu yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin takipçisi olduğunu belirtti, Bayburt'ta gerçekleştirilen ve devam eden yatırım projelerine ilişkin genel bir değerlendirme yaptı.

Vali Eldivan, Bayburt ve bölge yatırım kuruluşlarına yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti.

2024 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ile ilgili yapılan bilgilendirme sunumları ve koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesinin ardından toplantı görüş ve önerilerle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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