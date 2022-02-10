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25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor - Son Dakika

25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor

10.02.2022 18:27

25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açılan stant büyük ilgi görüyor.

25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) açılan stant büyük ilgi görüyor.

Kentin turizm potansiyelini artırmak ve tanıtımına katkı sunmak için her fırsatı değerlendiren Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT'teki yerini aldı. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılım sağlanan turizm ve seyahat fuarına valilik ve büyükşehir belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılıyor.

Van'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergilendiği Van standı ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor. İlgiden oldukça memnun kaldıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, "Fuarın ilk gününden itibaren gerek Van kedimize gerekse standımıza büyük ilgi ve rağbet var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da standımızı ziyaret etti. Yine tur operatörlerinin de ilgisini çekmiş durumdayız. İnşallah bu faaliyetlerimizle kentimize daha çok turist çekeceğiz. Fuarımız kentimize hayırlı olsun" dedi.

Standı ziyaret eden tur operatörleri, acenteciler, turizmciler ve rehberler ise standı çok beğendiklerini dile getirerek, "Van çok güzel ve tarihi bir kent. Görüştüğümüz birçok kişi Van'a gelmek istediğini belirtiyor. Van'da ciddi bir turizm potansiyeli var. Son zamanda güzel oteller açıldı. 2022 yılında ziyaretlerin artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörleri kent turizmi hakkında ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi vererek, kentin turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalar yapıyor.

İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde dün kapılarını açan EMITT Fuarı, 12 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor
25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor
25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz, Turizm, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan stant büyük ilgi görüyor - Son Dakika


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