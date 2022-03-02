263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak - Son Dakika
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263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak

02.03.2022 11:07
263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30'uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30'uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2022 Perşembe günü sabah saat: 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek. - ZONGULDAK

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Kuran-ı Kerim, Maden, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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