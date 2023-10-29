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Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı - Son Dakika

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı

Son Güncelleme: 29.10.2023 16:48

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan başta TCG Anadolu olmak üzere 100 geminin geçiş töreni başladı. Gemilere eşlik eden Türk Yıldızları ve Solotürk ise gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor. Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip ediyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda görkemli bir tören gerçekleştiriliyor. 100 donanma gemisi Boğaz'dan geçerken, Türk Yıldızları ve Solotürk de gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ÖZEL ANLAR

Cumhuriyet'in 100. yılı ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, İstanbul Boğazı özel anlara şahitlik ediyor. Kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı

100 GEMİ BOĞAZDAN GEÇİYOR

Başta TCG Anadolu olmak üzere, fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemilerin de içinde yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu belirtildi. Törene 7 binden fazla personelin katıldığı kaydedildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK CUMHURİYET'İ SELAMLIYOR

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik ediyor.

ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı

BEŞİKTAŞ SAHİLİ DOLDU TAŞTI

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş sahilinden ilgiyle takip ediyor. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.

İşte törenden kareler:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Cumhuriyet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı - Son Dakika
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