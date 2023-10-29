Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda görkemli bir tören gerçekleştiriliyor. 100 donanma gemisi Boğaz'dan geçerken, Türk Yıldızları ve Solotürk de gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor.
Cumhuriyet'in 100. yılı ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, İstanbul Boğazı özel anlara şahitlik ediyor. Kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.
Başta TCG Anadolu olmak üzere, fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemilerin de içinde yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu belirtildi. Törene 7 binden fazla personelin katıldığı kaydedildi.
İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gökyüzünden Cumhuriyet'i selamlıyor. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik ediyor.
İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip ediyor.
Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş sahilinden ilgiyle takip ediyor. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.
İşte törenden kareler:
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