29 Şubat'ta Evlenmek İsteyen Çiftlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Yerel

29 Şubat'ta Evlenmek İsteyen Çiftlerin Sayısı Artıyor

Efeler Belediyesi, 29 Şubat tarihini tercih eden çiftlerin sayısının arttığını açıkladı. Bu yıl 5 çiftin evlendiği belirtilirken, 2018'de de 5 nikah kıyıldığı ifade edildi. 2012'de boş geçen özel tarihte, 2016'da 4 ve 2020'de ise 3 nikah gerçekleşti.

29.02.2024 23:14  Güncelleme: 23:20
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Evlenmek için 29 Şubat'ı seçtiler

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dört yılda bir gelen 29 Şubat günü, Doğan Saf ve Buket Aksoy çiftinin nikahını kıydı.

Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törende Başkan Mehmet Fatih Atay, evlilik cüzdanını Buket Aksoy'a takdim ederek, "Siz talep etmediğiniz halde, hoş bir sürpriz yaparak bu anlamlı günde özellikle nikahınızı ben kıymak istedim. Aile cüzdanını Buket'e veriyorum çünkü kadınların yuvayı iyi bir şekilde yönettiği zaman o yuvanın başarıya ulaşmaması için hiçbir neden yoktur. Mutluluklar diliyorum. Tıpkı sizin ailelerinizin sizleri yetiştirdiği gibi çağdaş, Atatürk ilkelerine inanmış, Cumhuriyet'i seven ve sahip çıkan evlatlar yetiştirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Efeler Belediyesi de son yıllarda evlenmek için 29 Şubat tarihini seçen çiftlerin sayısını açıkladı. Buna göre; 29 Şubat 2024'te Efeler'de 5 çift hayatlarını birleştirdi. 2018 yılında da 5 nikah kıyılmıştı. 2012'de bu özel tarih boş geçti ancak 2016'da 4, 2020'de de 3 nikah gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Efeler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29 Şubat'ta Evlenmek İsteyen Çiftlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika

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