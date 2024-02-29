Evlenmek için 29 Şubat'ı seçtiler
AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, dört yılda bir gelen 29 Şubat günü, Doğan Saf ve Buket Aksoy çiftinin nikahını kıydı.
Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törende Başkan Mehmet Fatih Atay, evlilik cüzdanını Buket Aksoy'a takdim ederek, "Siz talep etmediğiniz halde, hoş bir sürpriz yaparak bu anlamlı günde özellikle nikahınızı ben kıymak istedim. Aile cüzdanını Buket'e veriyorum çünkü kadınların yuvayı iyi bir şekilde yönettiği zaman o yuvanın başarıya ulaşmaması için hiçbir neden yoktur. Mutluluklar diliyorum. Tıpkı sizin ailelerinizin sizleri yetiştirdiği gibi çağdaş, Atatürk ilkelerine inanmış, Cumhuriyet'i seven ve sahip çıkan evlatlar yetiştirmenizi diliyorum" diye konuştu.
Efeler Belediyesi de son yıllarda evlenmek için 29 Şubat tarihini seçen çiftlerin sayısını açıkladı. Buna göre; 29 Şubat 2024'te Efeler'de 5 çift hayatlarını birleştirdi. 2018 yılında da 5 nikah kıyılmıştı. 2012'de bu özel tarih boş geçti ancak 2016'da 4, 2020'de de 3 nikah gerçekleşti.
Son Dakika › Yerel › 29 Şubat'ta Evlenmek İsteyen Çiftlerin Sayısı Artıyor - Son Dakika
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